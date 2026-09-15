«Не знаю, сколько людей этого добились». Рыбакина – назвала свою следующую цель в карьере

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о возможности завоевать карьерный «Шлем».

«Для меня это значило бы всё, потому что я считаю огромным достижением выиграть все четыре турнира Большого шлема на разных покрытиях. Я не знаю, сколько людей этого добились, но да, «Ролан Гаррос» — моя следующая цель, и именно этого я собираюсь добиться вместе со своей командой. Мы будем работать над всем в течение следующих нескольких лет, чтобы попытаться этого достичь», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break со ссылкой на CBS Mornings.

Трофей на US Open стал третьим для Рыбакиной на турнирах «Большого шлема». Ранее она становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Чтобы взять карьерный «Шлем», ей нужно победить на грунтовом ТБШ — «Ролан Гаррос».