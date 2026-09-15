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Билли Джин Кинг раскритиковала Роджера Федерера за отказ бороться за равные призовые

Билли Джин Кинг раскритиковала Роджера Федерера за отказ бороться за равные призовые
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12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг раскритиковала швейцарца Роджера Федерера за отказ бороться за равные призовые у мужчин и женщин в теннисе.

«Я бы хотела, чтобы он активнее боролся за равенство, потому что я постоянно говорю ему: «У тебя двое мальчиков и две девочки! В твоём доме равенство!» Думаешь, он когда-нибудь сделает что-нибудь, чтобы устроить скандал? Он не хочет. Я тоже хотела бы зарабатывать деньги», — приводит слова Кинг Punto de Break со ссылкой на Racquet.

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа в американском Ньюпорте состоялась церемония включения 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера в Зал теннисной славы.

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