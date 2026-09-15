Людмила Самсонова обыграла Эльзу Жакемо в первом круге турнира в Гвадалахаре
Поделиться
50-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова стартовала с победы на турнире в Гвадалахаре (Мексика). В первом круге она победила представительницу Франции 156-ю ракетку мира Эльзу Жакемо. Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу Самсоновой.
Гвадалахара. 1-й круг
15 сентября 2026, вторник. 03:35 МСК
156
Эльза Жакемо
Э. Жакемо
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
50
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. Самсонова шесть раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта. На счету её соперницы две подачи