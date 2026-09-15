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Людмила Самсонова обыграла Эльзу Жакемо в первом круге турнира в Гвадалахаре

Людмила Самсонова обыграла Эльзу Жакемо в первом круге турнира в Гвадалахаре
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50-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова стартовала с победы на турнире в Гвадалахаре (Мексика). В первом круге она победила представительницу Франции 156-ю ракетку мира Эльзу Жакемо. Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу Самсоновой.

Гвадалахара. 1-й круг
15 сентября 2026, вторник. 03:35 МСК
Эльза Жакемо
156
Франция
Эльза Жакемо
Э. Жакемо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		2
7 8 		6
         
Людмила Самсонова
50
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. Самсонова шесть раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта. На счету её соперницы две подачи