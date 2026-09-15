Соболенко оштрафовали на $ 7,5 тыс. за поведение во время финала US Open — 2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко была оштрафована организаторами US Open на $ 7,5 тыс. за поведение в финале турнира, сообщает журналист Михал Самульски. В решающей встрече белоруска уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 4:6, 7:5, 2:6.

По ходу финального матча Соболенко несколько раз сильно выбивала мяч с корта, а после его завершения, сидя на своём месте, разбила ракетку и нецензурно выругалась на оператора одного из ТВ-каналов.

Соболенко впервые с 2023 года проиграла на Открытом чемпионате США. Ранее белорусская теннисистка дважды подряд побеждала на US Open.