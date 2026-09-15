Роналдо назвал теннисиста, чьей игрой он восхищается

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо признался, что восхищается игрой первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера и хотел бы посетить один из его матчей.

«Я симпатизирую и восхищаюсь Янником Синнером. Надеюсь, рано или поздно мне удастся увидеть его игру вживую», – приводит слова Роналдо Eurosport Italy.

В сезоне-2026 Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона, а также выиграл пять титулов на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе, Майами, Риме, Мадриде и Монте-Карло. Ранее итальянец из-за травмы колена снялся с розыгрыша US Open – 2026, который прошёл с 30 августа по 13 сентября в США.