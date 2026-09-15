Впервые с 2002 года в топ-10 рейтинга АТР нет ни одного представителя «Большой тройки»

Впервые с 2002 года в топ-10 рейтинга АТР, опубликованного в понедельник, 14 сентября, нет ни одного представителя «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

Федерер дебютировал в топ-10 в октябре 2002 года, провёл там основную часть карьеры и завершил её в сентябре 2022 года. Надаль впервые пробился в топ-10 в апреле 2005 года, в 18 лет, после успешного выступления на грунтовых турнирах, завершив выступление в туре в ноябре 2024 года.

Джокович дебютировал в топ-10 в 2007 году и продолжает своё выступление до сих пор. После поражения в матче первого круга на US Open – 2026 серб выпал из топ-10 рейтинга, заняв 12-ю позицию.