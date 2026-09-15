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Елена Рыбакина рассказала, как справляется с давлением по ходу теннисных матчей

Елена Рыбакина рассказала, как справляется с давлением по ходу теннисных матчей
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как справляется с давлением по ходу теннисных матчей, отметив, что старается отстраняться от постороннего шума вокруг.

«В голове проносится так много мыслей. Но, честно говоря, иногда я стараюсь отстраниться от всего и сосредоточиться только на каждом движении, которое мне нужно сделать. Если наступает моя подача, я просто считаю про себя, потому что здесь ещё и вопрос тайминга. Я концентрируюсь на этих небольших деталях и не заглядываю слишком далеко вперёд по ходу розыгрыша, а играю очко за очком», — сказала Рыбакина в эфире CBS Mornings.

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