15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — о сезоне-2026: год, которым нам просто стоит наслаждаться

Александр Зверев — о сезоне-2026: год, которым нам просто стоит наслаждаться
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев признался, что 2026 год стал особенным для его семьи, после того как он завоевал два чемпионских титула на турнирах «Большого шлема». В сезоне-2026 Зверев стал чемпионом «Ролан Гаррос» и US Open.

«Мне кажется, на уровне турниров «Большого шлема» семья Зверевых слишком много страдала, поэтому, возможно, 2026 год — это тот год, которым нам просто стоит наслаждаться. Всё складывается идеально. Я невероятно счастлив. Если бы три месяца назад мне сказали, что за карьеру я выиграю один турнир «Большого шлема» и больше ничего, я бы сразу подписал этот документ и даже не стал задавать вопросов. А теперь стоять здесь с двумя трофеями «Большого шлема», завоёванными за несколько месяцев, — это невероятно», – приводит слова Зверева Sky Sports.

Материалы по теме
Зверев повторил достижение, покорявшееся всего трём теннисистам в Открытой эре
Истории
Зверев повторил достижение, покорявшееся всего трём теннисистам в Открытой эре