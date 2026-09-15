Александр Зверев — о сезоне-2026: год, которым нам просто стоит наслаждаться

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев признался, что 2026 год стал особенным для его семьи, после того как он завоевал два чемпионских титула на турнирах «Большого шлема». В сезоне-2026 Зверев стал чемпионом «Ролан Гаррос» и US Open.

«Мне кажется, на уровне турниров «Большого шлема» семья Зверевых слишком много страдала, поэтому, возможно, 2026 год — это тот год, которым нам просто стоит наслаждаться. Всё складывается идеально. Я невероятно счастлив. Если бы три месяца назад мне сказали, что за карьеру я выиграю один турнир «Большого шлема» и больше ничего, я бы сразу подписал этот документ и даже не стал задавать вопросов. А теперь стоять здесь с двумя трофеями «Большого шлема», завоёванными за несколько месяцев, — это невероятно», – приводит слова Зверева Sky Sports.