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«В этот раз немного переборщил». Зверев — о долгой подготовке к подаче на US Open — 2026

«В этот раз немного переборщил». Зверев — о долгой подготовке к подаче на US Open — 2026
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Победитель двух турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев признал, что на US Open — 2026 слишком долго готовился к подаче. Ранее некоторые теннисисты критиковали его за долгую подготовку к подаче.

«Думаю, мне стоит покритиковать себя. На этом турнире я немного переборщил. Обычно я один из самых быстрых игроков и не люблю тратить много времени. Но при этом я всегда укладываюсь в отведённое время, поэтому, в конце концов, в рамках этих 24 секунд на подачу можно делать всё что угодно. Но в этот раз я действительно немного переборщил, должен признать», – сказал Зверев в эфире АВС.

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