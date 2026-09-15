«В этот раз немного переборщил». Зверев — о долгой подготовке к подаче на US Open — 2026

Победитель двух турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев признал, что на US Open — 2026 слишком долго готовился к подаче. Ранее некоторые теннисисты критиковали его за долгую подготовку к подаче.

«Думаю, мне стоит покритиковать себя. На этом турнире я немного переборщил. Обычно я один из самых быстрых игроков и не люблю тратить много времени. Но при этом я всегда укладываюсь в отведённое время, поэтому, в конце концов, в рамках этих 24 секунд на подачу можно делать всё что угодно. Но в этот раз я действительно немного переборщил, должен признать», – сказал Зверев в эфире АВС.