Янник Синнер вернулся к тренировкам на корте после травмы колена

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл первую тренировку после травмы колена на корте в Монте-Карло. Теннисист провёл тренировку на одном из хардовых кортов академии Рикардо Пьятти.

Синнер снялся с розыгрыша Открытого чемпионата США — 2026 из-за травмы колена. После этого Синнер успешно прошёл курс консервативного лечения внесуставного воспаления сухожилия коленного сустава в клинике Турина.

Ранее стало известно, что теннисист планирует вернуться в тур к старту турнира АТР-500 в Пекине, Китай.

Турнир в Пекине пройдёт с 30 сентября по 6 октября.