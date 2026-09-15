Вера Звонарёва объяснила, от чего зависит её дальнейшее выступление в WTA-туре

Финалистка двух турниров «Большого шлема», бронзовый призёр Олимпиады — 2008, 42-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва объяснила, от чего зависит её дальнейшее выступление в одиночном и парном разрядах WTA-тура.

– Если честно, очень сложно планировать будущее. Когда здоровье позволяет, я выступаю, но, к сожалению, это происходит не всегда. Особенно тяжело играть в одиночном разряде, в первую очередь физически, из-за травм и операций, которые были у меня в карьере. Тело уже не восстанавливается так, как раньше, поэтому в одиночке играть очень тяжело.

– А как насчёт парной игры? От чего зависит, будешь ли ты продолжать играть в парах?

– Вообще много факторов. В первую очередь, конечно же, это вновь разговор про здоровье. Также немаловажно то, с кем выступать – должен быть партнёр, с которым будет комфортно играть и продолжать карьеру на данном этапе хочется с партнёром, с которым есть взаимопонимание. Поэтому пока сложно загадывать.

– Твой партнёр будет продолжать?

– Я в основном играю с Лаурой Зигезмунд. У неё есть давняя травма спины, после Уимблдона она взяла паузу, так же, как и я. У меня после Уимблдона тоже обострилась травма плеча. Возможно, я сыграю что-то в Азии, но уже без Лауры, — сказала Звонарёва в выпуске «Хардкорт».