Теннисистов из Аргентины и США отстранили за нарушение антидопинговых правил

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) вынес решение о дисквалификации аргентинского теннисиста Ромео Аркушина. 19-летний спортсмен отстранён от соревнований на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Аркушин находился под временным отстранением с 16 февраля 2026 года. Поводом послужила положительная допинг-проба, взятая у спортсмена в декабре 2025 года на турнире серии World Tennis Tour в Лиме, Перу. В анализах были обнаружены два запрещенных вещества — станозолол и кломифен.

Также временное отстранение получила 26-летняя американская теннисистка Сальма Юинг: спортсменка сдала положительный тест на амфетамин. Допинг-контроль был проведён 1 июля 2026 года во время турнира серии World Tennis Tour в Сан-Диего, США. Отстранение вступило в силу 20 августа 2026 года. На данный момент Юинг имеет право обжаловать это решение, однако официально она им не воспользовалась.

Отметим, во время действия санкций обоим игрокам запрещено участвовать в соревнованиях, заниматься тренерской деятельностью или посещать любые мероприятия, организованные или санкционированные организациями World Tennis, WTA, ATP, турнирами «Большого шлема» или национальными теннисными федерациями.