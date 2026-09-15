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Виктория Азаренко и Даниэль Коллинз переведены в статус неактивных игроков WTA

Виктория Азаренко и Даниэль Коллинз переведены в статус неактивных игроков WTA
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Теннисистки Виктория Азаренко (Беларусь) и Даниэль Коллинз (США) переведены в статус неактивных игроков по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновление произошло 15 сентября 2026 года сразу после завершения US Open.

Спортсменки не выступали на официальных турнирах с момента окончания US Open 2025 года. В ходе обновления рейтинга система автоматически списала очки, которые теннисистки получили на прошлогоднем турнире в Нью-Йорке. Из-за отсутствия результатов за последние 52 недели они были классифицированы WTA как неактивные игроки.

Последним официальным выходом на корт для обеих стал US Open 2025 года. На том турнире белоруска остановилась на стадии 1/16 финала, уступив американской сопернице Джессике Пегули. Американская теннисистка выбыла ещё раньше — в первом раунде она проиграла в двух сетах румынке Жаклин Кристиан.

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