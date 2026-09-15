Джек Дрейпер досрочно завершил выступление в сезоне-2026

Экс четвёртая ракетка мира, ныне занимающий 155-ю строчку рейтинга, британец Джек Дрейпер досрочно завершил сезон-2026.

«Обычно я не люблю писать много слов, но хочу сообщить вам, что планирую вернуться в тур в начале 2027 года. Прошлым летом вся преданность теннису и работа, которую проделал, наконец начали приносить свои плоды. Всё складывалось в мою пользу, путь казался совершенно ясным. Однако сложная травма невероятно всё усложнила, и с того момента я отчаянно пытаюсь вернуться и снова почувствовать себя на корте так, как раньше. Столкновение с такими переменами, трудностями и болью помогло мне значительно вырасти во многих сферах жизни, но также вызвало такую усталость, из-за которой мне стало трудно продолжать. Сейчас я беру это время, чтобы перезагрузиться и восстановиться, чтобы, когда вернусь, быть на 100% готовым к работе.

Теннис — моя цель и моя страсть, поэтому, когда снова выйду на корт, хочу быть уверен, что ничто не помешает мне двигаться туда, куда я хочу, достигать того, на что, как я знаю, способен. Очень благодарен всем моим спонсорам, команде и людям, которым интересно следить за моей карьерой, за их постоянную поддержку. С нетерпением жду возвращения на корт и возможности выложиться на полну