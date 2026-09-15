Андрей Рублёв ответил, продолжает ли работать с Маратом Сафиным

25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, продолжает ли сотрудничество с Маратом Сафиным, и рассказал, как строится их работа сейчас.

– В каком вы сейчас состоянии? Вы работаете вместе, не работаете? Если работаете, то как?

– Конкретику тяжело дать, потому что, во-первых, у нас с Маратом свободные отношения: захотел – прилетает, не захотел – не прилетает. Поэтому конкретики дать я не смогу, потому что всё зависит от Марата. Я сразу сказал: «Мы полностью работаем на твоём свободном времени». Задания и так все понятны и ясны.

Сейчас [на US Open] он не прилетал, у него какие-то свои дела были. Пока в Барселоне тренируемся.

– Вы сейчас вместе в Барсе, получается?

– Да, – сказал Рублёв в интервью каналу «Больше!»