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Андрей Рублёв ответил, продолжает ли работать с Маратом Сафиным

Андрей Рублёв ответил, продолжает ли работать с Маратом Сафиным
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25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, продолжает ли сотрудничество с Маратом Сафиным, и рассказал, как строится их работа сейчас.

– В каком вы сейчас состоянии? Вы работаете вместе, не работаете? Если работаете, то как?
– Конкретику тяжело дать, потому что, во-первых, у нас с Маратом свободные отношения: захотел – прилетает, не захотел – не прилетает. Поэтому конкретики дать я не смогу, потому что всё зависит от Марата. Я сразу сказал: «Мы полностью работаем на твоём свободном времени». Задания и так все понятны и ясны.

Сейчас [на US Open] он не прилетал, у него какие-то свои дела были. Пока в Барселоне тренируемся.

– Вы сейчас вместе в Барсе, получается?
– Да, – сказал Рублёв в интервью каналу «Больше!»

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