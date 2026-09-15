«Впереди карьера уровня Зала славы». Британский теннисист Петчи — о Звереве

Бывший британский теннисист, а ныне спортивный комментатор Марк Петчи поздравил немца Александра Зверева с победой на US Open — 2026, а также выразил мнение, что впереди его ждёт карьера уровня Зала славы.

«Мне очень нравится, что Саша Зверев играет по правилам. Он один из немногих игроков, кто обходит сетку после первого гейма и во время смены сторон на тай-брейках. Подаёт в пределах 25 секунд. Проблема вовсе не в том, сколько раз он отбивает мяч перед подачей. Проблема для всех остальных в том, что он попадает первым мячом с точностью более 70%. Он смог пережить несколько совершенно жестоких и душераздирающих поражений. У него гранитная ментальность и невероятная трудоспособность. Двукратный победитель турниров «Большого шлема» за один сезон. Впереди карьера уровня Зала славы. Поздравляю, Саша!» – написал Петчи на своей странице в X.