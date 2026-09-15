Руне рассказал о первых встречах с Джоковичем, Федерером и Надалем в раздевалках турниров

Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Холгер Руне рассказал, каково было в первый раз встретиться с игроками «Большой тройки» в раздевалках крупных турниров.

«Это было безумие, потому что внезапно я оказался в раздевалках вместе с такими игроками, как Рафа Надаль и Джокович, на которых я всю жизнь равнялся. Помню, один из первых таких моментов случился, когда я играл на юниорском Открытом чемпионате Франции и вдруг начал разминаться рядом с Федерером. Он готовился к своему четвертьфиналу с Вавринкой, и я подумал: «Вау, это безумие. Мы буквально разминались в пяти метрах друг от друга и делали одни и те же упражнения».

Они были очень добры ко мне, когда я только пришёл в тур. В Б