Шарапова и С. Уильямс встретились на открытии магазина крупного бренда в Нью-Йорке

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова и 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс встретились в Нью-Йорке на открытии нового магазина итальянского бренда одежды и обуви Moncler.

Фото: WWD via Getty Images

12 сентября в Нью-Йорке завершился US Open — 2026 в женском одиночном разряде. Шарапова вручила трофей победительнице турнира представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Уильямс выступила на турнире в парном разряде, где в дуэте с сестрой Винус уступила в первом круге, а также сыграла с Карлосом Алькарасом в миксте — пара дошла до четвертьфинала.