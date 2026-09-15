«Все следят друг за другом». Руне — об атмосфере в раздевалках турниров

Бывшая четвёртая ракетка мира датчанин Холгер Руне выразил мнение, что теннисисты хорошо чувствуют грань между приятелями в раздевалке и непримиримыми соперниками на корте.

«За пределами корта хочется оставаться дружелюбным человеком, но, выходя на площадку, ты обязан превращаться в воина, которому нет дела до соперника — нужно просто стремиться его победить. Любой признак слабости сразу бросается в глаза, даже в раздевалке. Поэтому приходится сохранять невозмутимое выражение лица, как бы ты себя ни чувствовал.

Если у тебя есть проблемы со здоровьем, лучше не показывать это остальным, ведь все следят друг за другом. Это играет большую роль. Сложность в том, что вы переходите от статуса приятелей к статусу соперников, а потом снова становитесь приятелями. Это странная динамика, но думаю, большинство игроков хорошо её чувствуют, мы все по