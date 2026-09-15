Карен Хачанов поделился подборкой фото с US Open — 2026

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал на своей странице в социальной сети несколько фотографий, сделанных в Нью-Йорке во время US Open – 2026. На одном из снимков он запечатлён с теннисистами Анной Чакветадзе и Евгением Кафельниковым, а также футбольным тренером Леонидом Слуцким. Помимо этого, Хачанов встретился с баскетболистом «Бруклин Нетс» Егором Дёминым.

На турнире в мужском одиночном разряде Хачанов показал лучший результат из россиян, дойдя до полуфинала, где уступил немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).