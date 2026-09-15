15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов поделился подборкой фото с US Open — 2026

Карен Хачанов поделился подборкой фото с US Open — 2026
Комментарии

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал на своей странице в социальной сети несколько фотографий, сделанных в Нью-Йорке во время US Open – 2026. На одном из снимков он запечатлён с теннисистами Анной Чакветадзе и Евгением Кафельниковым, а также футбольным тренером Леонидом Слуцким. Помимо этого, Хачанов встретился с баскетболистом «Бруклин Нетс» Егором Дёминым.

На турнире в мужском одиночном разряде Хачанов показал лучший результат из россиян, дойдя до полуфинала, где уступил немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
<