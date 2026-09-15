Генеральный директор ВОЗ поблагодарил Зверева за привлечение внимания к проблеме диабета

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил чемпиона US Open — 2026 немецкого теннисиста Александра Зверева за привлечение внимания общественности к проблеме диабета.

«Спасибо за то, что доказали: диабет не должен быть препятствием для осуществления мечты, и за то, что используете свою популярность, чтобы вдохновлять других. Я призываю все страны инвестировать в профилактику, раннюю диагностику, лечение и уход при диабете, чтобы каждый человек мог прожить здоровую, полноценную жизнь и воплотить свои мечты в реальность», – написал Гебрейесус на своей странице в X.

Напомним, у Зверева диабет первого типа. Теннисист рассказал о своём д