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Генеральный директор ВОЗ поблагодарил Зверева за привлечение внимания к проблеме диабета

Генеральный директор ВОЗ поблагодарил Зверева за привлечение внимания к проблеме диабета
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил чемпиона US Open — 2026 немецкого теннисиста Александра Зверева за привлечение внимания общественности к проблеме диабета.

«Спасибо за то, что доказали: диабет не должен быть препятствием для осуществления мечты, и за то, что используете свою популярность, чтобы вдохновлять других. Я призываю все страны инвестировать в профилактику, раннюю диагностику, лечение и уход при диабете, чтобы каждый человек мог прожить здоровую, полноценную жизнь и воплотить свои мечты в реальность», – написал Гебрейесус на своей странице в X.

Напомним, у Зверева диабет первого типа. Теннисист рассказал о своём д