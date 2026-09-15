«Мне просто нравится играть». Вера Звонарёва — о мотивации продолжать карьеру

Финалистка двух турниров «Большого шлема», бронзовый призёр Олимпиады — 2008, 42-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва ответила, что мотивирует её продолжать карьеру.

– Что тебя мотивирует? Почему хочешь это продолжать? Не наигралась, в тебе ещё горит вот этот огонь соперничества, хочешь себя испытать?

– Сложно сказать. Мне просто нравится играть. У меня были перерывы, когда тренировала. Тренировать мне тоже нравится, но играть больше. Получаю удовольствие, выхожу на корт, могу соперничать, что-то пробовать. Если в молодости ты больше зациклен, наверное, на результате, то сейчас у меня нет каких-то конкретных целей. Я просто наслаждаюсь игрой.

И бывает даже что-то пробую новое, что, может быть, до этого себе не позволяла пробовать. И, в общем-то, это очень интересно, получаю какой-то для себя ценный опыт, — сказала Звонарёва в выпуске «Хардкорт» на YouTube-канале First&Red.