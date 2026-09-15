Вера Звонарёва ответила на вопрос о возможной работе тренером

Финалистка двух турниров «Большого шлема», бронзовый призёр Олимпиады — 2008, 42-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва ответила на вопрос о планах стать тренером.

– Вера, расскажите, вот вы упомянули то, что тренировали. А есть вообще дальнейшие планы, может быть, спустя какое-то время обратно вернуться к тренерству, может быть, тренировать своих собственных детей?

– Возможно, но пока не загадываю дальше, потому что тренировать – это тоже очень тяжёлая работа, и нужно быть к ней готовой, потому что эмоционально это забирает очень много сил. И если уж тренировать, то тренировать на 100%. Пока на данный момент я не могу ответить на этот вопрос, – сказала Звонарёва в выпуске «Хардкорт» на YouTube-канале First&Red.