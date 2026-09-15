Экс первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о роли родителей-тренеров в теннисе. Финалисты US Open — 2026 Александр Зверев и Бен Шелтон тренируются под руководством своих отцов.

– Удивительно, что действительно родители тренируют своих детей и довели их до такого высокого уровня. В теннисе, я знаю, есть такая проблема, что родители наоборот больше мешают своим детям тренироваться. То есть это вот прямо лишнее.

– Тут нужно понимать, градация должна быть: тренируешь либо консультируешь. Я уверен, что Сашин папа, Саша старший, больше консультант, думаю, в детали тренировочного процесса не влезает. Он просто смотрит на стороне и где-то что-то для себя подмечает в тренировочном процессе. А повседневно вот так, чтобы стоять на корте, подбрасывать, он этого не делает.

Так же думаю, что и отец у Бена Шелтона тоже стоит в стороне. Где-то какие-то нюансы для себя подмечает и потом после тренировки со своим сыном говорит: «Ну, мне показалось там то-то». А сын ему в ответ: «Папа, да не лезь ты, ты ничего не знаешь». Ну, я так образно. Поэтому, безусловно, считаю, что тренировочный, повседневный, регулярный процесс на корте родители не ведут, но где-то они как консультанты присутствуют, – сказал Кафельников в выпуске «Хардкорт» на YouTube-канале First&Red.