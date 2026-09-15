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«В финале он точно будет с нами». Феррер — об участии Алькараса в Кубке Дэвиса

«В финале он точно будет с нами». Феррер — об участии Алькараса в Кубке Дэвиса
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Капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса Давид Феррер рассказал, что рассчитывает на участие семикратного чемпиона ТБШ Карлоса Алькараса в финальной стадии турнира, если команда сможет туда выйти.

«До самого последнего момента были сомнения, сыграет ли Карлос на US Open. Очевидно, что Кубок Дэвиса был чем-то очень сложным, чтобы быть с нами, так что с самого начала я знал, что такой сценарий практически невозможен. С того момента Карлос хорошо прогрессирует, показал отличный результат на US Open, надеюсь, мы сможем пройти в финал, потому что там он точно будет с нами», — приводит слова Феррера Punto de Break.

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