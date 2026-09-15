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«Да всем по барабану». Кафельников — о победе Зверева на US Open без матчей с топами

«Да всем по барабану». Кафельников — о победе Зверева на US Open без матчей с топами
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе второй ракетки мира немца Александра Зверева на US Open — 2026 с учётом того, что по сетке к финалу ему не встретились наиболее топовые соперники. В финале Зверев одолел американца Бена Шелтона.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

– Я много раз говорил, что количество обязательно перейдёт в качество. Саша Бублик мне говорил, что Зверев тренируется больше, чем все, кого он знает, больше даже, чем Алькарас и Синнер даже в те моменты, когда они находятся на турнирах, поэтому для меня никакой не сюрприз. Хотя многие будут говорить: «Да не было там Синнера, не было Алькараса».

– Не, Алькарас-то был.
– Алькарас был, да. Но в любом случае он их по дороге к титулу не обыграл, поэтому эти титулы они [якобы] как-то немножко обесцениваются. Да вообще всем по барабану. Титул чемпиона турнира «Большого шлема» есть, кого он обыграл — это уже никого по большому счёту не волнует, – сказал Кафельников в выпуске «Хардкорт» на YouTube-канале First&Red.

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