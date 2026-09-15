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«Уровень игры чуть-чуть подупал». Рублёв — о результате на US Open — 2026

«Уровень игры чуть-чуть подупал». Рублёв — о результате на US Open — 2026
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25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал результат на турнире «Большого шлема» US Open — 2026. Россиянин проиграл испанцу Даниэлю Мерида-Агилару во втором круге со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6, 4:6.

US Open (м). 2-й круг
02 сентября 2026, среда. 18:10 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
39
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 3 		6 6 6
7 7 		2 4 4
             
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«С каким чувством улетел с US Open? Да с нормальным чувством. Просто да, пока что уровень игры чуть-чуть подупал, нужно прямо выделять сейчас много времени, много блоков тренировочных, чтобы набирать форму.

Не хватает немного уровня. Либо его надо компенсировать правильным психологическим поведением – полностью быть позитивным, какой-то верой в себя. А у меня состояния прямо идеального нет. С тем же Меридой… Второй сет я упустил сам. И в третьем, и в четвёртом, по сути, были шансы хорошие, были брейк-пойнты. В четвёртом я вёл с брейком, но вот из-за того, что где-то как раз-таки эмоционально не так был стабилен, это всё и сказалось. По сути, мог и с такой игрой победить, но это уже нет смысла об этом говорить», – сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!»

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