«Класс Саши на данный момент выше». Кафельников — о поражении Шелтона в финале US Open

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал игру нынешней четвёртой ракетки мира американца Бена Шелтона в финале US Open — 2026, где он уступил немцу Александру Звереву.
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– Не думаю, что он перенервничал. Объективно класс Саши на данный момент выше, чем у Бена. Много раз подмечал, ещё раз подмечу, что, безусловно, когда матч длится пять сетов, побеждает сильнейший, у кого есть класс. То есть сюрпризы можно преподнести, когда идёт матч скоротечно: в трёх сетах бум-бум, ты не успеешь оглянуться – там уже 6:3, 6:4, как, в принципе, Шелтон и играет со своими соперниками на других турнирах. А здесь есть пространство, чтобы как-то втянуться в игру, почувствовать. И вот мы, если вспомним, как матч длился, Саша сразу же взял подачу Бена Шелтона, тем самым показав: «Дружок, я с тобой здесь не шучу, ты давай ко мне серьёзнее относись». И вот с этого момента инициатива была…
– Но на брейк-пойнте Шелтон дал двойную. Это не нервы?
– Можно допустить нервы. Ну, конечно, для американца это первый финал турнира «Большого шлема», тем более Нью-Йорк, публика своя, прайм-тайм, все селебрити приходят на тебя смотреть. А если у тебя нервная система немножко не готова, то можно ожидать такого рода рода шаги. А у Зверева наоборот: он так окреп после своих поражений и победы на «Ролан Гаррос», поэтому для него это была ситуация, где он уже знал, как действовать, – сказал Кафельников в выпуске «Хардкорт» на YouTube-канале First&Red.
- 15 сентября 2026
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