15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Класс Саши на данный момент выше». Кафельников — о поражении Шелтона в финале US Open

«Класс Саши на данный момент выше». Кафельников — о поражении Шелтона в финале US Open
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал игру нынешней четвёртой ракетки мира американца Бена Шелтона в финале US Open — 2026, где он уступил немцу Александру Звереву.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

– Не думаю, что он перенервничал. Объективно класс Саши на данный момент выше, чем у Бена. Много раз подмечал, ещё раз подмечу, что, безусловно, когда матч длится пять сетов, побеждает сильнейший, у кого есть класс. То есть сюрпризы можно преподнести, когда идёт матч скоротечно: в трёх сетах бум-бум, ты не успеешь оглянуться – там уже 6:3, 6:4, как, в принципе, Шелтон и играет со своими соперниками на других турнирах. А здесь есть пространство, чтобы как-то втянуться в игру, почувствовать. И вот мы, если вспомним, как матч длился, Саша сразу же взял подачу Бена Шелтона, тем самым показав: «Дружок, я с тобой здесь не шучу, ты давай ко мне серьёзнее относись». И вот с этого момента инициатива была…

– Но на брейк-пойнте Шелтон дал двойную. Это не нервы?
– Можно допустить нервы. Ну, конечно, для американца это первый финал турнира «Большого шлема», тем более Нью-Йорк, публика своя, прайм-тайм, все селебрити приходят на тебя смотреть. А если у тебя нервная система немножко не готова, то можно ожидать такого рода рода шаги. А у Зверева наоборот: он так окреп после своих поражений и победы на «Ролан Гаррос», поэтому для него это была ситуация, где он уже знал, как действовать, – сказал Кафельников в выпуске «Хардкорт» на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
Зверев повторил достижение, покорявшееся всего трём теннисистам в Открытой эре
Истории
Зверев повторил достижение, покорявшееся всего трём теннисистам в Открытой эре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android