«У меня были больше краши — мужчины». Рублёв — о том, чьим фанатом был в детстве

25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, фанатом каких знаменитостей был в детстве.

«Нечего на самом деле рассказать, потому что как-то у меня были больше краши – мужчины. Типа, девчонок мне и так хватало, потому что я рос, по сути, в женской теннисной группе, там большинство девочек было в школе и так далее, поэтому я даже такой: «Да нафига мне какие-то звёзды или не звёзды?» И так всё хорошо. Крашами были Марат [Сафин], безусловно, Надаль, разные артисты, музыканты. Надо вспомнить, от кого я фанател. Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон, Джаред Лето, солист группы HIM. Джастин Бибер тоже, потому что он был таким молодым, которого все обожали подростки», — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!»