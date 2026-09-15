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«Джокович ещё больше стучал». Дементьева — о долгой подготовке Зверева к подаче

«Джокович ещё больше стучал». Дементьева — о долгой подготовке Зверева к подаче
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Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась о том, что немецкий теннисист Александр Зверев слишком долго набивает мяч перед подачей, на что жаловались его соперники в туре.

– Вот ситуация со Зверевым и количеством этих набиваний мяча перед подачей, не знаю, там он по 12-15-16 раз это делает перед подбросом. Ну, во-первых, наверняка это раздражает. Во-вторых, считаете ли вы, что стоит какой-то таймер установить? Это же ненормально. У него было по два предупреждения или по одному в каждом матче, в полуфинале и в финале [US Open], по-моему.
– Мне кажется, что Джокович ещё больше стучал, поэтому уже там в туре привыкли к таким вещам, и Надаль очень много времени брал. Тут каждый берёт столько времени, сколько ему нужно, чтобы восстановиться. Иногда даже экстра какие-то забирает секунды, жертвуя тем, что он получит замечание, но иногда ему важнее отдышаться, чем торопиться, тем более его подача — это ключевое звено игры, – сказала Дементьева в выпуске «Хардкорт» на YouTube-канале First&Red.

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