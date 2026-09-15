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Вера Звонарёва оценила шансы Даниила Медведева отобраться на Итоговый турнир АТР

Вера Звонарёва оценила шансы Даниила Медведева отобраться на Итоговый турнир АТР
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Финалистка двух турниров «Большого шлема», бронзовый призёр Олимпиады — 2008, 42-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва оценила шансы чемпиона US Open – 2021 шестой ракетки мира Даниила Медведева отобраться на Итоговый турнир АТР в текущем году.

«Не могу сказать, что я следила за мужским одиночным разрядом последние три месяца очень внимательно, но Даня последние турниры как-то себя не проявил. Такое ощущение, что сил чуть-чуть не хватает в концовке сезона. Сложно сказать, думаю, что ему будет крайне сложно. Либо нужно сейчас провести очень хорошую подготовку к концу сезона — не знаю, позволяет ли ему его организм это. Есть ли ещё силы и главное, есть ли эмоциональные силы включиться в этой концовке и выжать из себя максимум… Если сможет включиться и в физическом и эмоциональном плане будет готов, возможно, сможет за эту восьмёрку побороться.

Если где-то чуть-чуть не будет хватать вот этого азарта и какой-то внутренней силы себя заставить побороться, ему будет крайне сложно. Очень много молодых игроков позади, которые готовы идти в бой до конца сезона. Они не ощущают эту концовку сезона, как те, кто играл в туре на протяжении многих лет», — сказала Звонарёва в выпуске «Хардкорт» на YouTube-канале First&Red.

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