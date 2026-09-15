Рублёв: звание чемпиона US Open в миксте — не самое плохое, особенно когда никакого нет

25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, серьёзно ли настраивался на игру в миксте с соотечественницей Миррой Андреевой на US Open — 2026.

«Нет, также настраивался серьёзно. Мы реально хотели выиграть, мы реально там себя полностью отдавали. Серьёзно настраивались, потому что как никак всё равно звание чемпиона US Open в миксте — тоже не самое плохое. Особенно когда никакого нет», – сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, в смешанном парном разряде US Open российская пара дошла до 1/2 финала соревнований, уступив будущим победителям, чешскому дуэту Каролина Мухова/Якуб Меншик — 4:5 (6:8), 5:3, [9:11].