Рублёв: звание чемпиона US Open в миксте — не самое плохое, особенно когда никакого нет
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25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, серьёзно ли настраивался на игру в миксте с соотечественницей Миррой Андреевой на US Open — 2026.
«Нет, также настраивался серьёзно. Мы реально хотели выиграть, мы реально там себя полностью отдавали. Серьёзно настраивались, потому что как никак всё равно звание чемпиона US Open в миксте — тоже не самое плохое. Особенно когда никакого нет», – сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!»
Напомним, в смешанном парном разряде US Open российская пара дошла до 1/2 финала соревнований, уступив будущим победителям, чешскому дуэту Каролина Мухова/Якуб Меншик — 4:5 (6:8), 5:3, [9:11].
US Open — микст. 1/2 финала
27 августа 2026, четверг. 03:50 МСК
Каролина Мухова
Якуб Меншик
К. Мухова Я. Меншик
Окончен
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|1 11
|
|5
|0 9
Мирра Андреева
Андрей Рублёв
М. Андреева А. Рублёв
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