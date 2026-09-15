Кафельников — о шансах Медведева на Итоговый: сейчас склоняюсь к тому, что не попадёт

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о шансах шестой ракетки мира Даниила Медведева принять участие в Итоговом турнире АТР в этом году.

«Мы видим сейчас лист, в десятке четыре дебютанта потенциальных, кто будет играть на Итоговом чемпионате — это Бен Шелтон, Флавио Коболли, Артюр Фис и Рафаэль Ходар. У них желание огромное сейчас.

Считаю, Бен практически уже гарантированно будет играть в Итоговом, думаю, что и Коболли. Конкуренция у Медведева будет в лице Тиафо, Фиса, Ходара ну и, соответственно, Тейлора Фрица. Я не знаю, кто там сейчас с 11-го по 15-е место [занимает], но наверняка там такие имена, которые потрепят Даниилу нервы в плане попадания на Итоговый. И всё будет зависеть от него. Сейчас не знаю его расписания, что он будет играть в следующие пять-шесть недель, играет ли он Кубок Лэйвера или нет, поедет ли он свой титул в Астане защищать, не знаю. Но турниры, где можно набрать очки, есть. Это, соответственно, Шанхай и Париж — два турнира серии «Мастерс». Если там себя проявит, вполне возможно, что попадёт на Итоговый

Но если сейчас ты меня приставишь к стенке и [попросишь] дать точный прогноз, попадёт ли он на Итоговый турнир, склоняюсь к тому, что нет, не попадёт», — сказал Кафельников в выпуске «Хардкорт» на YouTube-канале First&Red.