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«Аппетит приходит во время еды». Карен Хачанов подвёл итоги US Open — 2026

«Аппетит приходит во время еды». Карен Хачанов подвёл итоги US Open — 2026
Комментарии

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги US Open — 2026. На турнире он стал лучшим из россиян, дойдя до полуфинала, где уступил будущему чемпиону немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Конечно, я доволен результатом. В любом случае это был отличный турнир. С другой стороны, аппетит приходит во время еды, всегда хочется большего, так что верю и продолжаем работать в правильном направлении.

Ожидал ли я этого изначально? Конечно, на каждый турнир, на который приезжаешь, всегда ду