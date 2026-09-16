«Аппетит приходит во время еды». Карен Хачанов подвёл итоги US Open — 2026
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги US Open — 2026. На турнире он стал лучшим из россиян, дойдя до полуфинала, где уступил будущему чемпиону немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).
US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 9
|7 8
|
|6 7
|6 6
50
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Конечно, я доволен результатом. В любом случае это был отличный турнир. С другой стороны, аппетит приходит во время еды, всегда хочется большего, так что верю и продолжаем работать в правильном направлении.
Ожидал ли я этого изначально? Конечно, на каждый турнир, на который приезжаешь, всегда ду