«Аппетит приходит во время еды». Карен Хачанов подвёл итоги US Open — 2026

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги US Open — 2026. На турнире он стал лучшим из россиян, дойдя до полуфинала, где уступил будущему чемпиону немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).

«Конечно, я доволен результатом. В любом случае это был отличный турнир. С другой стороны, аппетит приходит во время еды, всегда хочется большего, так что верю и продолжаем работать в правильном направлении.

Ожидал ли я этого изначально? Конечно, на каждый турнир, на который приезжаешь, всегда ду