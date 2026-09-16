Хуан-Карлос Ферреро анонсировал возвращение в тур в следующем году

Хуан-Карлос Ферреро, чемпион «Ролан Гаррос» — 2003, бывший тренер третьей ракетки мира Карлоса Алькараса анонсировал возвращение в тур, однако не стал раскрывать, кто станет его новым подопечным.

«В этом году я совершенно спокоен: наслаждаюсь временем с семьёй и готовлюсь к тому, что ждёт меня в следующем году. Думаю, вернусь в теннисный тур, но пока не могу сказать, с кем», — сказал Ферреро в интервью Movistar.

Напомним, Ферреро стал тренером Алькараса в 2019 году. Под его руководством тот выиграл шесть титулов турниров «Большого шлема». Сотрудничество прекратилось в декабре 2025 года. По словам тренера, разногласия возникли из-за некоторых условий контракта.