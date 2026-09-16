«Всё по делу». Кафельников — о лидерстве Рыбакиной в рейтинге WTA

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников считает, что представительница Казахстана Елена Рыбакина заслужила своё звание первой ракетки мира. В этом году Рыбакина выиграла Australian Open и Открытый чемпионат США, в обоих финалах её соперницей была Арина Соболенко.

«Выиграть два турнира «Большого шлема» тоже в году — это абсолютно заслуженно. И говорить, что она незаслуженно занимает первую позицию, вообще неуместно. Всё по делу, чётко, результаты говорят сами за себя, и она абсолютно заслуженно занимает вот именно ту позицию, на которую вышла», — сказал Кафельников в выпуске «Хардкорт» на YouTube-канале First&Red.