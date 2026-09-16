Евгений Кафельников высказался о контрасте характеров Арины Соболенко и Елены Рыбакиной

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о разнице характеров лидеров женского тенниса Елены Рыбакиной и Арины Соболенко, сравнив их с аналогичными противостояниями у мужчин.

– Ты вот представляешь сейчас Лену Рыбакину, вот с её немножко таким флегматичным поведением, если она будет так же себя представлять, как, допустим, Арина Соболенко?

– А зачем? Она совершенно другая, это её индивидуальность, она этим и прекрасна.

– Да, считаю, то, что она сейчас делает, так спокойно выполняя свою работу, не отвлекаясь ни на какие посторонние активности, которые как-то и могли бы её с чёткого курса сбить — у неё, наверное, стереотип такой, ей не нужны вот эти все гламурные фанфары. Вот если она будет так же продолжать, ещё не один турнир «Большого шлема» выиграет.

Если вот так в историю чуть-чуть окунуться, мы всегда же помним, что у мужчин были Сампрас — Агасси. Агасси такой эмоциональный сам, Сампрас — чёткий. Борис Беккер — Стефан Эдберг: Борис, ну, мы все знаем Бориса, и Стефан — абсолютное хладнокровие, чёткое, знает, что он делает. И вот так сейчас если параллели проводить, это Арина Соболенко и Лена Рыбакина.

Хорошо это ил