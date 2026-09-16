Тони Надаль — о Звереве: победа на US Open ещё больше приблизит его к Алькарасу и Синнеру

Испанский тренер Тони Надаль заявил, что победа двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира немца Александра Зверева на US Open станет импульсом к тому, чтобы обыгрывать итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Эта победа — новый импульс в карьере Зверева, и я думаю, она ещё больше приблизит его к двум главным соперникам: Алькарасу и Синнеру», — приводит слова Тони Надаля Punto de Break.

Ранее в финале US Open Зверев одолел американца Бена Шелтона, занимающего в рейтинге АТР четвёртое место, со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Этот титул стал для Александра вторым в сезоне и одновременно в карьере на турнирах «Большого шлема» — в июне текущего года он выиграл «Ролан Гаррос». Помимо этого, теннисист стал вторым в истории немцем после Бориса Беккера, побеждавшим на US Open.