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Виландер — о Звереве: главная цель — стать лучшим в мире. До этого момента ему ещё далеко

Виландер — о Звереве: главная цель — стать лучшим в мире. До этого момента ему ещё далеко
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер считает, что вторая ракетка мира немец Александр Зверев может стать лидером мирового рейтинга.

«Он, безусловно, должен нацеливаться на звание первой ракетки мира. Он играл в теннис, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», — и сделал это. Теперь его главная цель — стать лучшим игроком в мире. На данный момент можно сказать, что он им и является. Но не все с этим согласятся, ведь есть Синнер и Алькарас, и мы хотим видеть их в оптимальной форме. Звереву ещё предстоит обыграть их на турнирах «Большого шлема». Вот тогда он и станет настоящим лидером. Так что до этого момента ему ещё далеко», — приводит слова Виландера We Love Tennis.

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