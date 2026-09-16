Зверев рассказал, какую ошибку Алькарас допустил в матче против Шелтона на US Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какую ошибку семикратный победитель мэйджоров испанец Карлос Алькарас допустил в матче с американцем Беном Шелтоном на US Open. Карлос проиграл Бену со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).

«В матче против Бена не обязательно всё время играть агрессивно. Чем больше скорости ты придаёшь мячу, направляя его под его бэкхенд, тем лучше он играет. Думаю, именно эту ошибку отчасти допустил Карлос Алькарас в