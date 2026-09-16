15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев рассказал, какую ошибку Алькарас допустил в матче против Шелтона на US Open

Зверев рассказал, какую ошибку Алькарас допустил в матче против Шелтона на US Open
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какую ошибку семикратный победитель мэйджоров испанец Карлос Алькарас допустил в матче с американцем Беном Шелтоном на US Open. Карлос проиграл Бену со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 1 7 10
7 7 		1 3 6 6 7
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«В матче против Бена не обязательно всё время играть агрессивно. Чем больше скорости ты придаёшь мячу, направляя его под его бэкхенд, тем лучше он играет. Думаю, именно эту ошибку отчасти допустил Карлос Алькарас в