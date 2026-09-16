Федерико Кория: если не выиграю турнир до февраля, уйду из спорта

Бывшая 49-я ракетка мира аргентинский теннисист Федерико Кория заявил, что завершит профессиональную карьеру, если не выиграет турнир до февраля 2027 года.

«Если не выиграю турнир до февраля, я уйду из спорта.

Принял решение, которое много для меня значит. Хочу снова почувствовать эту страсть, требовать от себя максимума и понять, до каких пределов я могу дойти. Именно поэтому я решил поделиться с вами этим испытанием, потому что знаю, что ваша поддержка также станет частью этого пути.

Конец ещё не написан. Но я отдам всё, чтобы написать его по-своему. Увидимся во вторник, 22 сентября, на гонке Challenger в Буэнос-Айресе», — написал Кория в социальных сетях.