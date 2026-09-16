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Мирра Андреева стала первой сеяной турнира WTA-500 в Сингапуре после снятия Пегулы

Мирра Андреева стала первой сеяной турнира WTA-500 в Сингапуре после снятия Пегулы
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала первой сеяной турнира WTA-500 в Сингапуре после того, как третий номер мирового рейтинга американка Джессика Пегула снялась с соревнований.

В социальных сетях Пегула объявила, что после изнурительных матчей на Открытом чемпионате США — 2026 она ещё не готова вернуться на корт и соревноваться на высоком уровне.

Турнир в Сингапуре пройдёт с 21 по 27 сентября. Также на «пятисотнике» планируют выступить Аманда Анисимова, Элисе Мертенс, Александра Эала и Майя Хвалиньска. Призовой фонд соревнований составит $ 1,2 млн.

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