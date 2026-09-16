«Считаю это полнейшим позором». Беккер осудил тех, то критикует Зверева после US Open

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер раскритиковал тех, кто осуждал вторую ракетку мира Александра Зверева после победы на US Open.

«Мне показалось, что это было немного обидно: ведь потом снова объявились критики и заговорили: «Да он победил только потому, что Алькарас и Синнер не играли» — или: «Алькарас играл, а Синнер был травмирован». Или: «У него была лёгкая сетка».

Итак, во-первых, пункт первый: это не его вина, если Синнер получит травму раньше. Это не его вина, что Алькарас провёл четыре месяца в лазарете, а потом, к счастью, вернулся и в четвертьфинале против Шелтона проиграл. Это не его вина, если все его сеяные в этой половине турнира проиграют на ранней стадии. Он может победить только того соперника, с которым ему предстоит встретиться на корте.

Я считаю это полнейшим позором. Это невероятное неуважение к его игре. Если бы это был единичный случай, то ладно. Он вышел в финал третьего турнира «Большого шлема» подряд. На самом деле он должен был выйти в финал и в Мельбурне, где подавал на матч против Алькараса в полуфинале. Этот парень мог бы выйти в финал всех четырёх турниров «Большого шлема» в этом году. Он был в финале трёх, он действующий чемпион «Ролан Гаррос», финалист Уимблдона.

Теперь люди наконец-то должны — на закате его карьеры — отдать ему должное и проявить уважение, которого он заслуживает. Я говорю не с позиции немца. Я смотрю на это как спортсмен, как теннисист. Нужно уважать игроков, которые просто качественно делают свою работу, и поэтому я очень рад, что Саша победил», — приводит слова Беккера Tennis Head.