Новак Джокович подтвердил, что выступит на турнире ATP-500 в Пекине

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 12-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович подтвердил, что сыграет на турнире категории ATP-500 в Пекине, Китай. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

Новак Джокович выступит на турнире в Пекине впервые с 2015 года. Он является шестикратным победителем соревнований и не потерпел на нём ни одного поражения за всю карьеру. Серб завоевал трофеи в 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 годах.

Турнир в Пекине пройдёт с 30 сентября по 6 октября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Лёнера Тьена со счётом 6:2, 6:2.