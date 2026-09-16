Динара Сафина считает, что Хуан-Карлос Ферреро снова будет работать с Алькарасом

Бывшая первая ракетка мира и победительница US Open – 2007 в парном разряде Динара Сафина считает, что чемпион «Ролан Гаррос» — 2003 и тренер Хуан-Карлос Ферреро снова начнёт работать с семикратным чемпионом ТБШ Карлосом Алькарасом.

«По поводу Хуан-Карлоса сегодня тоже увидела утром, что он к кому-то вернётся. Ну, не знаю, мне почему-то подсказывает, что он вернётся к Алькарасу. Вот как-то, не знаю. Могу ошибаться. Кого там они раньше говорили Синнер там ещё кто-то, думаю, вряд ли. Ходар — тоже не думаю. Опять могу ошибаться. Может быть, мне бы хотелось, как Анисимова вернулась своему тренеру. Также бы хотелось, чтобы вернулся Алькарас, он хороший, понял: «Без него не могу», — поделилась Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

Напомним, сотрудничество Ферреро и Алькараса завершилось в декабре 2025 года из-за некоторых условий контракта. На этой неделе Хуан-Карлос анонсировал возвращение в тур, но не стал раскрывать имя нового подопечного.