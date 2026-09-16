Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2026. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Испанец выступит на этом турнире пятый сезон подряд. Ранее путёвки на турнир уже обеспечили себе немец Александр Зверев и итальянец Янник Синнер.

В гонке ATP после US Open — 2026 Алькарас занимает четвёртое место с 4050 очками в активе.

В этом сезоне Карлос Алькарас стал чемпионом Australian Open, а также одержал победу на «пятисотнике» в Дохе.

Итоговый турнир ATP — 2026 пройдёт с 15 по 22 ноября в Турине, Италия. Действующий чемпион соревнований — первая ракетка мира Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Карлоса Алькараса.