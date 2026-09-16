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Макинрой — о работе Швёнтек и Ройга: постоянная смена тренеров никому не идёт на пользу

Макинрой — о работе Швёнтек и Ройга: постоянная смена тренеров никому не идёт на пользу
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой рассказал, считает ли он, что поражение польки Иги Швёнтек на US Open было ошибкой в тренерской работе. С апреля этого года Ига сотрудничает с Франсиско Ройгом.

«Он уважаемый тренер, и, я думаю, он хочет, чтобы она играла так же, как и тогда, когда выиграла все свои титулы на «Ролан Гаррос». Постоянная смена тренеров никому не идёт на пользу. Поэтому, на мой взгляд, нам нужно дать ей время и убедиться, что это действительно то, чего она хочет.

Я даже не знаю, о чём она сейчас думает, но в данном конкретном случае проблема была не в тренировках. На самом деле, думаю, они были на правильном пути. В Канаде и Цинциннати она играла больше, чем ожидалось. Я думал, что её будет трудно обыграть на Открытом чемпионате США, и я всё ещё думаю, что она выиграет крупные турниры, но сейчас вопросов больше, чем ответов после того, как она проиграла, ведя 5:0», — приводит слова Макинроя Punto de Break.

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