Макинрой — о работе Швёнтек и Ройга: постоянная смена тренеров никому не идёт на пользу

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой рассказал, считает ли он, что поражение польки Иги Швёнтек на US Open было ошибкой в тренерской работе. С апреля этого года Ига сотрудничает с Франсиско Ройгом.

«Он уважаемый тренер, и, я думаю, он хочет, чтобы она играла так же, как и тогда, когда выиграла все свои титулы на «Ролан Гаррос». Постоянная смена тренеров никому не идёт на пользу. Поэтому, на мой взгляд, нам нужно дать ей время и убедиться, что это действительно то, чего она хочет.

Я даже не знаю, о чём она сейчас думает, но в данном конкретном случае проблема была не в тренировках. На самом деле, думаю, они были на правильном пути. В Канаде и Цинциннати она играла больше, чем ожидалось. Я думал, что её будет трудно обыграть на Открытом чемпионате США, и я всё ещё думаю, что она выиграет крупные турниры, но сейчас вопросов больше, чем ответов после того, как она проиграла, ведя 5:0», — приводит слова Макинроя Punto de Break.