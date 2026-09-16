«Чрезвычайно развитый игрок». Фурлан — о победе Зверева на US Open — 2026

Итальянский тренер по теннису, бывшая 19-я ракетка мира Ренцо Фурлан высказался о победе немца Александра Зверева на US Open — 2026.

«Он начал очень медленно, испытывая большие трудности в матче против Сонего, который был в двух очках от победы. Затем ему предстоял ещё один сложный матч против Алиса. После этого он начал играть на более высоком уровне: в подаче, в стабильности игры с задней линии и в умении управлять важными моментами. Зверев — чрезвычайно развитый игрок. На мой взгляд, победа на «Ролан Гаррос» в качестве фаворита, при всём этом давлении, невероятный шаг вперёд. Синнер выбыл из турнира, Алькарас получил травму: победа в такой ситуации придала ему гораздо больше уверенности.

В Нью-Йорке ситуация была похожей: Синнер отсутствовал, Алькарас возвращался, и он был фаворитом. И снова он знал, как с ними справиться. После сложного начала он провёл просто невероятный US Open, прогрессируя на протяжении всего турнира», — приводит слова Фурлана Ubitennis.