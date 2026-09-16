15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Будет борьба до самого финиша». Фурлан — о том, обойдёт ли Зверев Синнера в рейтинге ATP

«Будет борьба до самого финиша». Фурлан — о том, обойдёт ли Зверев Синнера в рейтинге ATP
Комментарии

Итальянский тренер по теннису, бывшая 19-я ракетка мира Ренцо Фурлан рассказал, сможет ли немец Александр Зверев составить конкуренцию итальянцу Яннику Синнеру в борьбе за первое место в мировом рейтинге.

«Конечно. Он уже опережает ближайшего преследователя на 700 очков: учитывая его результаты в этом сезоне, он сейчас впереди. Это будет борьба до самого финиша, особенно учитывая, что теперь они будут играть на хардовых кортах, а затем в помещении, в условиях, в которых Зверев показывает себя очень хорошо, и где Янник, вероятно, тоже демонстрирует свой лучший теннис. Будет очень интересно», — приводит слова Фурлана Ubitennis.

Материалы по теме
«Чрезвычайно развитый игрок». Фурлан — о победе Зверева на US Open — 2026