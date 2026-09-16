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В пятый раз в истории все титулы на ТБШ за три сезона разыграли между собой три теннисиста

В пятый раз в истории все титулы на ТБШ за три сезона разыграли между собой три теннисиста
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За последние три сезона все турниры «Большого шлема» в мужском одиночном разряде разыграли между собой только итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. В Открытой эре (с 1968 года) это пятый подобный случай, сообщает Opta Ace.

В пятый раз за Открытую эру трио игроков завоевало все титулы турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде за трёхлетний период:

Марат Сафин — Рафаэль Надаль — Роджер Федерер (2005-2007);
Роджер Федерер — Рафаэль Надаль — Новак Джокович (2006-2008);
Роджер Федерер — Рафаэль Надаль — Новак Джокович (2017-2019);
Новак Джокович — Янник Синнер — Карлос Алькарас (2023-2025);
Янник Синнер — Карлос Алькарас — Александр Зверев (2024-2026).

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